دولة خليجية تعرض منح إقامة لمدة 10 سنوات لأي مستثمر.. تعرف على الشروط

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قالت وزارة التجارة العمانية اليوم الأربعاء على تويتر إن السلطنة تخطط لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب.

وذكرت الوزارة أن المبادرة، وهي جزء من خطة تحفيز اقتصادي، تمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة.

وسيتم البدء في تفعيله خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وتسعى سلطنة عمان لزيادة إيرادتها لتعزيز ماليتها العامة، في وقت بلغ فيه عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 751 مليون ريال تعادل حوالي ملياري دولار.

كما تراجعت الإيرادات بنحو 30% بسبب جائحة كوفيد 19 وانخفضت أسعار النفط.