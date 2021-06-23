أخبار عاجلة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تعافت من كورونا وتعانى من مضاعفاته -
حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب -
اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة -
سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر -
«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية -
تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب -
التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا -
السعيد تقدم المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لعام 2021 بالامم المتحدة غدا -
وائل كفوري يطرح كليب «البنت القوية» من إنتاجه -
شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

دولة خليجية تعرض منح إقامة لمدة 10 سنوات لأي مستثمر.. تعرف على الشروط

Print
دولة خليجية تعرض منح إقامة لمدة 10 سنوات لأي مستثمر.. تعرف على الشروط دولة خليجية تعرض منح إقامة لمدة 10 سنوات لأي مستثمر.. تعرف على الشروط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التجارة العمانية اليوم الأربعاء على تويتر إن السلطنة تخطط لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب.

وذكرت الوزارة أن المبادرة، وهي جزء من خطة تحفيز اقتصادي، تمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة.

وسيتم البدء في تفعيله خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وتسعى سلطنة عمان لزيادة إيرادتها لتعزيز ماليتها العامة، في وقت بلغ فيه عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 751 مليون ريال تعادل حوالي ملياري دولار.

كما تراجعت الإيرادات بنحو 30% بسبب جائحة كوفيد 19 وانخفضت النفط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب

ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021