كسرت حاجز الـ53.. دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

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نتشهد دول الخليج العربي، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت العديد من الدول ارتفاع ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وكشف موقع «eldoradoweather»، احد المواقع الدولية المتخصصة في رصد وتتبع حالات الطقس، عن قائمة أعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تصدرت هذه القائمة مدينة عربية.

وبحسب موقع eldoradoweather، فإن مدينة نواصيب الكويتية سجلت 53.2 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة في العالم، إذ توزعت أعلى درجات الحرارة في مدن العالم على الشكل الآتي:«

1- نواصيب (الكويت) 53.2 درجة مئوية.

2- الأهواز (إيران) 50.1 درجة مئوية.

3- العميدية (إيران) 50.1 درجة مئوية.

4- الجهراء (الكويت) 49.7 درجة مئوية.

5- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.

6- العمارة (العراق) 49 درجة مئوية.

7- مطربة (الكويت) 49 درجة مئوية.

8- عبادان (إيران) 48.9 درجة مئوية.

9- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.

10- صافي أباد دزفول (إيران) 48.8 درجة مئوية.

11- العبدلي (الكويت) 48.7 درجة مئوية.

12- مطار البصرة الدولي (العراق) 48.6 درجة مئوية.

13- الفاو (العراق) 48.6 درجة مئوية.

14- الوفرة (الكويت) 48.5 درجة مئوية.

15- صابرية (الكويت) 48.5 درجة مئوية«.

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