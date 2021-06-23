الداخلية تكشف غموض سرقة معدات من داخل شركة بترول

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من مسؤول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية باكتشافه سرقة عدد 15 ماسورة من مادة البولى إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من 5 من العناصر الإجرامية، وأضافت التحريات قيام المتهمين بإحضار سيارة نقل وكذا معدة ثقيلة قيادة سائقين «حسنى النية» والاتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية، وكذا ضبط أكياس ورولات بلاستيك، كمية من البلاستيك المعاد تدويره بإجمالى وزن طن ومائة كيلوجرام تقريباً وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بإنفاقهم جزءا من المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.