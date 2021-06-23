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ضبط 18 ألف علبة و9 آلاف لتر زيت فرامل مجهول المصدر داخل مصنع بالإسكندرية (صور)

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ضبط 18 ألف علبة و9 آلاف لتر زيت فرامل مجهول المصدر داخل مصنع بالإسكندرية (صور) ضبط 18 ألف علبة و9 آلاف لتر زيت فرامل مجهول المصدر داخل مصنع بالإسكندرية (صور)

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شنت ادارة تموين العامرية في الاسكندرية، برئاسة حسن داود مدير الادارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث ومباحث التموين، حملات على نطاق الإدارة الأربعاء أسفرت عن ضبط وتحريز آلاف القطع من علب الزيت الخاصة بفرامل السيارات مجهولة المصدر وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن الحملات تأتى في إطار تشديد الرقابة على المصانع حفاظا على المواطنين من الغش التجاري والتدليس، حيث قامت الحملات بضبط مصنع بمنطقة مرغم لحيازته زيوت فرامل بدون بيانات يقوم بتعبئتها في عبوات تحمل أسماء ماركات مختلفة ومنشأ مختلف وتم التحفظ على ٣١٢٠ علبة زيت فرامل bin oil و١٢٠٩٦ علبة زيت فرامل index و٢٦٨٨ علبة زيت فرامل matix مجهولة المصدر، كما تم تحريز ٥٠٠٠ لتر زيت فرامل بدون بيانات على البراميل، و٤٢٠٠ لتر زيت فرامل مجهول المصدر.

وأوضح أنه تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج اللبان والحلوى بمنطقة عبدالقادر، وتم التحفظ على ٢٥ كجم بودرة تلك مجهولة المصدر، و١٠٢ صندوق × ٣٠ علبة بالصندوق الواحد لبان، و٢٠٠٠٠ علبة فارغة جاهزة للتعبئة.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

المصرى اليوم

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