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إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الثلاثاء.. والإجمالي 369 ألف جنيه

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إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الثلاثاء.. والإجمالي 369 ألف جنيه إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الثلاثاء.. والإجمالي 369 ألف جنيه

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الثلاثاء، تراجع بسيط، حيث حققت إجمالي 369 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 118 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، والفنانة غادة عادل، وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 119 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو» 90 ألف جنيه، وهو من بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 21 ألف جنيه.

وتزيل القائمة فيلم «الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، ، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي محققاً 20 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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