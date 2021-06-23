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المشدد ٥ سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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المشدد ٥ سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية المشدد ٥ سنوات لعامل حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مكافحة مخدرات بلبيس، بقيام المدعو «ش. ع. ح» ٥٨ عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش حقيبة السيارة عثر بداخلها على ٥٣ كيس بلاستيكي يحوي نبات البانجو المخدر داخل شيكارة، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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