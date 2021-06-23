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نيللي كريم ضيفة برنامج «واحد من الناس» الجمعة والسبت

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نيللي كريم ضيفة برنامج «واحد من الناس» الجمعة والسبت نيللي كريم ضيفة برنامج «واحد من الناس» الجمعة والسبت

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حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، يستضيف خلالها الإعلامي د. عمرو الليثي، النجمة نيللي كريم، والتي تفتح قلبها وتكشف أسرار لم تذع من قبل عن مواقف شديدة الصعوبة في حياتها ومواقف سعيدة مرت بها، وأسباب براعتها في الأدوار الدرامية الصعبة.

كما تكشف عن كيفية نجاح مسلسل ١٠٠ وش مع النجم آسر ياسين وفريق العمل، وهذا الإطار الكوميدي الجديد والمختلف وخفة الظل للنجمة نيللي كريم.

وتقوم نيللى كريم خلال الحلقة بزيارة إلى مستشفى بهية، وسط سعادة الجميع بالمستشفى، وتتحدث عن مدى إعجابها من قوة وقدرة السيدات من محاربات المرض، وأنها تستمد قوتها من تلك المشاهد الرائعة لمحاربات السرطان.

يذاع برنامج واحد من الناس على جزئين الجمعة والسبت في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.

المصرى اليوم

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