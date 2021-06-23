رئيس غرفة صناعة الملابس: نتوقعات بانتعاش المبيعات خلال الإجازات والأعياد

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أكد الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، ان السوق يشهد حاليا تحسنا ملحوظا في حركة البيع وأننا اقتربنا من استعادة الوضع قبل ظهور فيروس كورونا ونتوقع ارتفاع نسبة المبيعات خلال الفترة القادمة بإذن الله مع فترة الاجازات والاعياد القادمة.

وأضاف أن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها معرض نيللي كيدز والذي سيقام خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو القادم بقاعة جهاز تنمية المشروعات بارض المعارض بمدينة نصر.

وقال عبدالسلام، أن تلك المعارض تعد قنوات تواصل مهمة بين المصنعين والتجار حيث تسمح للمصانع الأعضاء بالغرفة في عرض منتجاتهم على التجار المحليين أو أصحاب المكاتب الخارجية، وتساعدهم في ابرام العديد من التعاقدات الجيدة للموسم الجديد بأفضل الأسعار ويتراوح اعداد المترددين وزوار المعرض إلى ما يقرب من 7 الالاف تاجر أو أصحاب محلات صناعة ملابس الأطفال ومستلزماتها.

ومن جانبها أكدت بهية مدحت نظيم عضو مجلس إدارة الغرفة ان المعرض يمتلك جميع مقومات النجاح ويأتي في مقدمتها اختيار التوقيت المناسب ومشاركة أكبر مصانع متخصصة وتوفير الوقت الكافي لتسليم التجار ملابس العيد والتنظيم المتميز والاهتمام بالتسويق الالكتروني مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض، والتزام المشاركين والزوار بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات بشكل دائم، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من الميادين العامة وكذلك متاح خدمة البيع اون لاين وتوفير خدمة الشحن مجانا .