صحة المنيا: خدمات العلاج الطبيعي بأقسام العزل لمرضى كورونا

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أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، استمرار تقديم خدمات العلاج الطبيعي لحالات مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بأقسام العزل بالمستشفيات عن طريق الفرق المتخصصة وأخصائيي العلاج الطبيعي، بقيادة الدكتور مصطفى عبدالباقي مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة، وذلك لتحسين ورفع كفاءة اداء الجهاز التنفسي والعضلي والتخفيف من آثار اعراض فيروس كورونا مما يسهم في تحسين فرص الشفاء وسرعة التعافي للمرضى.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالقادر مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمنيا، إن الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة وأخصائيين العلاج الطبيعي يقومون بجهود مكثفة بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة المنيا، وعلى مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعي للمرضى المصابين بفيروس كورونا، حيث يتم إجراء التمارين التنفسية والتمارين الخاصة بتنشيط الدورة الدموية، مما يحسن من أداء الوظائف التنفسية ويقلل من فرص حدوث جلطات دموية ويسهم في تحسن فرص الشفاء وسرعة التعافي للمرضى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وفى إطار خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وضمن بروتوكول العلاج المحدد لمرضى كورونا.