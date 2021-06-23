محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات في قطاعات الصحة والطرق (تفاصيل)

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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات في قطاعات الصحة، ورصف الطرق وتوسعة الطريق الدائري، للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال للإنتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن، لتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياه كريمه للمواطنين.

بدأ المحافظ الجولة بحسب بيان صحفي الأربعاء، بتفقد أعمال تطوير مستشفي حميات بنها، حيث تم الإنتهاء من تطوير المبني الرئيسي بالكامل وتركيب شبكة وتانك الأكسجين، وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى أصبحت تقدم الخدمة الصحية لأهالى القليوبية بكامل طاقتها، كما كلف المحافظ مدير المستشفى والقائمين على أعمال التطوير بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال المتبقية لتسليم المستشفى بالكامل وإنتظام العمل في جميع التخصصات.

وتابع المحافظ سير العمل بمستشفى بنها التعليمي، حيث تابع المحافظ أعمال الفرش الطبي للمبنى الجديد، مشيرا أنه تم تشغيل جراحات الأورام وقسطرة القلب وإجراء عمليات قوائم الانتظار، حيث أكد على فخره وإعزازه بوجود هذا الصرح على أرض محافظة القليوبية كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.

ثم تابع الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، حيث تتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و27 سرير عناية مركزة، إضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، ويبلغ عدد الأسرّة 205 أسرّة.

وقال المحافظ، إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات المستشفي للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث بلغت نسبه التنفيذ 87%، وجاري متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، مشيرًا أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة، مشددا خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق عزبة الأهالي بمدينة القناطر الخيرية (القناطر الخيرية- الباجور) بطول 2.5 كيلو حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف بالمساحة التي تقع بنطاق المحافظة وتنفذ أعمال الرصف الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن المشروع القومي لرفع كفاءة الطرق الداخلية حيث يبلغ طول الطريق بالكامل 35 كيلومتر بتكلفة 100 مليون جنيه.

وتابع محافظ القليوبية جولته بمتابعة أعمال رصف مدخل مدينة قها القبلي عند مصنع الأغذية حيث تم رصف الطريق بطول 2 كيلو بتكلفة 40 مليون جنيه وأشتملت أعمال التطوير على رفع جميع تراكمات الرتش والأتربة التي كانت موجودة بالمنطقة وتم توسعة الطريق بعرض 8 متر وإنشاء بلدورات وجزيرة وسطي بالإضافة إلى أعمدة إنارة جديدة وتشجير ودهان المنطقة بالكامل حيث كلف المحافظ بإستكمال أعمال التطوير خلال الإسبوع الجاري.

وأختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع المشروع القومى لتوسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية بحى غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.

وأكد «الهجان»، أن أعمال تطوير الطريق الدائرى بنطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكبارى والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري، وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.