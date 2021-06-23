تبدأ الأحد ولمدة أسبوعين.. تعرف على جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول قبول التظلمات الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية القليوبية 2021، حيث يبدأ تقديم التظلمات يوم الأحد من الأسبوع المقبل، حتى الخميس من الأسبوع بعد المقبل، عدا يومى الجمعة والسبت خلال الأسبوعين، بمدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.

وتضمن الجدول تلقى التظلمات لإدارة بنها التعليمية الأحد 27 / 6، وإدارتى طوخ وقها الإثنين 28/6، وشرق شبرا الخيمة الثلاثاء 29/6، وغرب شبرا الخيمة 30/6، وإدارتى القناطر الخيرية وقليوب 1/7، والخصوص والعبور 4/7، وشبين القناطر وكفر شكر 5/7، والخانكة 6/7، كما تم تخصيص يوم الأربعا والخميس الموافقين 7 و8 يوليو المقبل للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة تعليمية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها أن إجراءات تقديم التظلمات تبدأ بدفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه لكل إدارة للحفاظ على عدم التزاحم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ليتم بعدها تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة.

وتابعت، أنه يوم الإطلاع يأتى الطالب وولى الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً، كما يقوم الطالب وولى الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولى الأمر، ويستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ويقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له، يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة، ولا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

ويتم جمع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة، ويتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابع لها الطالب، واكدت المديرية أنه يحق لكل طالب تم تعديل درجاته يسترد المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية