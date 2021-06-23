أخبار عاجلة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تعافت من كورونا وتعانى من مضاعفاته -
حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب -
اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة -
سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر -
«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية -
تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب -
التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا -
السعيد تقدم المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لعام 2021 بالامم المتحدة غدا -
وائل كفوري يطرح كليب «البنت القوية» من إنتاجه -
شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تبدأ الأحد ولمدة أسبوعين.. تعرف على جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

Print
تبدأ الأحد ولمدة أسبوعين.. تعرف على جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية تبدأ الأحد ولمدة أسبوعين.. تعرف على جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول قبول التظلمات الخاصة بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية القليوبية 2021، حيث يبدأ تقديم التظلمات يوم الأحد من الأسبوع المقبل، حتى الخميس من الأسبوع بعد المقبل، عدا يومى الجمعة والسبت خلال الأسبوعين، بمدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.

وتضمن الجدول تلقى التظلمات لإدارة بنها التعليمية الأحد 27 / 6، وإدارتى طوخ وقها الإثنين 28/6، وشرق شبرا الخيمة الثلاثاء 29/6، وغرب شبرا الخيمة 30/6، وإدارتى القناطر الخيرية وقليوب 1/7، والخصوص والعبور 4/7، وشبين القناطر وكفر شكر 5/7، والخانكة 6/7، كما تم تخصيص يوم الأربعا والخميس الموافقين 7 و8 يوليو المقبل للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة تعليمية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها أن إجراءات تقديم التظلمات تبدأ بدفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها وفقا للجدول الذي سيتم إعلانه لكل إدارة للحفاظ على عدم التزاحم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ليتم بعدها تحديد يوم وموعد الإطلاع على صورة ورقة الإجابة.

وتابعت، أنه يوم الإطلاع يأتى الطالب وولى الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً، كما يقوم الطالب وولى الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولى الأمر، ويستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ويقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له، يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة، ولا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

ويتم جمع كل التظلمات والتقارير وتسليمها إلى موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة، ويتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابع لها الطالب، واكدت المديرية أنه يحق لكل طالب تم تعديل درجاته يسترد المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب

حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب

اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة

اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة

سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر

سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر

«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية

«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية