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تغيب 7 طلاب عن أداء امتحان «القرآن الكريم» بـ«أزهرية شمال سيناء»

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تغيب 7 طلاب عن أداء امتحان «القرآن الكريم» بـ«أزهرية شمال سيناء» تغيب 7 طلاب عن أداء امتحان «القرآن الكريم» بـ«أزهرية شمال سيناء»

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أكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، على انتظام امتحان مادة القران الكريم بالنسبة لطلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء.

أشار إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

أضاف أن نسبة حضور الطلبة للامتحان بلغت 95.9، حيث أدى الامتحان عدد 167 طالبا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين وهم 174 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 7 طلاب..

المصرى اليوم

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