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مباريات اليوم .. 4 مواجهات نارية بـ يورو 2020 .. تصطدم بـ الجزائر في كأس العرب

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مباريات اليوم .. 4 مواجهات نارية بـ يورو 2020 .. مصر تصطدم بـ الجزائر في كأس العرب مباريات اليوم .. 4 مواجهات نارية بـ يورو 2020 .. تصطدم بـ الجزائر في كأس العرب

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تقام اليوم الأربعاء 23-6-20201 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بالإضافة إلى مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

وتنطلق الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، والتي تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003، كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولًا إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب التي تنظمها بعد أقل من سنتين، وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا 2023.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه مننتخب إسبانيا نظيره منتخب سلوفاكيا على ملعب لاكارتوخا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً، وتذاع عبر قناة Bein Sports HD 1 Max

وفي نفس التوقيت يواجه فريق السويد نظيره بولندا على ملعب كريستوفسكي ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام السادسة مساءً، وتنقلها قناة Bein Sports HD 2 Max

وفي التاسعة مساءا يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب الرتغال في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020 وتذاع المباراة عبر قناة Bein Sports HD 1 Max

وفي نفس التوقيت وضمن منافسات الجولة ذاتها يستضيف منتخب ألمانيا نظيره المجر على ارض ملعب أليانز أرينا بميونخ وتنقل المباراة عبر قناة Bein Sports HD 2 Max

ويخوض منتخب مصر للشباب ثاني مبارياته في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما على استاد القاهرة الدولي، حين يواجه الجزائر في الرابعة عصرا ضمن المجموعة الأولى.

وفي السابعة مساءً، يلتقي منتخبا النيجر مع موريتانيا في في إطار الجولة الثانية من نفس المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي أيضا منتخب المغرب مع جيبوتي في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على استاد المقاولون العرب، قبل مباراة الإمارات وطاجيكستان على نفس الملعب في السابعة مساءً.

تنقل جميع مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورت والنيل للرياضة

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- النيجر- موريتانيا- الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب- طاجيكستان- الإمارات- جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال- لبنان- العراق- جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس- اليمن- - أوزبكستان.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب، بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.

المصرى اليوم

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