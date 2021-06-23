أخبار عاجلة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تعافت من كورونا وتعانى من مضاعفاته -
حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب -
اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة -
سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر -
«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية -
تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب -
التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا -
السعيد تقدم المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لعام 2021 بالامم المتحدة غدا -
وائل كفوري يطرح كليب «البنت القوية» من إنتاجه -
شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حدة اللعبة تزداد.. البحرية الروسية تزداد فتكًا بـ"السلاحف القاتلة"

Print
حدة اللعبة تزداد.. البحرية الروسية تزداد فتكًا بـ"السلاحف القاتلة" حدة اللعبة تزداد.. البحرية الروسية تزداد فتكًا بـ"السلاحف القاتلة"
طوربيدات جديدة تنضم لترسانتها القوية قادرة على سحق الأعداء

حدة اللعبة تزداد.. البحرية الروسية تزداد فتكًا بـ

أضافت البحرية الروسية جيلًا جديدًا من الطوربيدات القاتلة إلى ترسانتها القتالية لتزيد من حدة اللعبة في البحر.

ووفق مقال "بزنس إنسايدر"؛ فإن البحرية الروسية كانت تمتلك دائمًا ترسانة كبيرة من الأسلحة الفعالة، بما في ذلك الطوربيدات.. وفي المرحلة الحالية، يصنع المصممون الروس قذائف أكثر قوة قادرة على توجيه ضربة ساحقة للعدو.

ولاحظت "بيزنس إنسايدر" أن "موسكو تعمل بشكل مطرد على تحسين لعبتها البحرية بطوربيدات أكثر تطورًا وتقدمًا"، وخير مثال على ذلك هو تطوير طوربيد صاروخ موجه في أعماق البحار فيزيك- 2 تصل سرعته القصوى إلى 50 عقدة (أكثر من 90 كم/ ساعة)، والمدى يصل إلى 50كم. طوربيد "فيزيك- 2" قادر على التحرك على عمق حوالى 400 متر. كما يوضح موقعBusiness Insider، أن هذه القذائف الفريدة ستعمل على تجديد ترسانة الغواصات الروسية المتقدمة- غواصات مشروعي بوري وياسن.

ووفق "سبوتنيك" يمكن أيضًا إطلاق هذا الطوربيد القوي من السفن. إنه قادر على ضرب الأهداف على السطح والأجسام على أعماق كبيرة. ويمكن التحكم في الطوربيد من غواصة.

كما يلفت موقع Business Insider الانتباه إلى سلاح غير عادي للغاية للبحرية الروسية، وهو "سلاحف حربية"- طوربيدات صغيرة بذكاء اصطناعي. إنها تتحرك ببطء إلى حد ما؛ لكن ميزتها الرئيسية هي تقنيات التخفي الفريدة التي تسمح بخداع رادارات العدو. ويُعتقد أن مستشعرات العدو ستعتقد أن الطوربيد سمكة عادية.

ويحذّر موقع Business Insider من أن "الطوربيدات الروسية الصغيرة صامتة، ولا تترك أي أثر ويمكن أن تكون مدمرة لسفن العدو".

ومع ذلك، فإن موسكو لا تتوقف عند هذا الحد: فكل الطوربيدات الموجودة في ترسانة الأسطول الروسي ستصبح قريبًا أكثر فتكًا.. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت معلومات تفيد بأن الخبراء يطورون تقنية من شأنها أن تساعد بشكل كبير في زيادة نطاق الكشف عن الهدف من الطوربيد، وكذلك دقة الضربة، وبالتالي احتمال إصابة مواقع العدو.

ويؤكد الموقع الألماني أن من المتوقع أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا بواسطة طوربيدات من عيارات مختلفة؛ لذلك ستصبح الأسلحة الروسية أكثر فتكًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم

شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم

بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم

بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم

شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان

شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان

عضّت المضيفة.. طاقم طائرة أمريكية يربط مسافرة بشريط لاصق في مقعدها

عضّت المضيفة.. طاقم طائرة أمريكية يربط مسافرة بشريط لاصق في مقعدها