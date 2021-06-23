بعد ٧ سنوات من العطاء والمهنية.. "سماسكو" تدشّن هويتها الجديدة

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جاء التدشين متزامنًا مع توسع خدماتها بدولة الإمارات العربية المتحدة

دشنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" ممثلةً في خدمات المنزل وعلامتها التجارية الأشهر "راحة"، هويتها الجديدة بعد ٧ سنوات من العطاء والمهنية.

ويأتي هذا التدشين متزامنًا مع توسع خدماتها بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث منذ انطلاقها عام ٢٠١٤ وهي حريصة كل الحرص على خدمة عملائها وتوفير جميع خدمات المنزل تحت سقف خدمة واحدة "راحة" (عاملة منزلية بالساعة- عاملة منزلية مقيمة- سائق خاص- مساعده شخصية)؛ واضعةً نُصب عينيها رضا العميل أولًا وخدمته بأعلى جودة وحِرَفية.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية الجديدة، مستوحاة من علامة اللانهاية، والتي تعكس تغطيتها لجميع مناطق المملكة والخدمات اللا محدودة والراحة اللامتناهية التي تقدّمها من خلال تطبيق "راحة" على الأجهزة الذكية، وفروعها المنتشرة؛ معلنةً مرحلة جديدة من التميز والتفرد بخدماتها، وقد أطلقت هاشتاق #راحة_لكل_بيت لتعلن بذلك عنوانًا جديدًا.

حضر هذا التدشين كبار مساهمي الشركة، والمديرون التنفيذيون؛ مشيدين بما وصلت له خدمة "راحة".