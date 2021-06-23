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المشدد 3 سنوات لجزار حاز سلاحا ناريا دون ترخيص بالشرقية

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المشدد 3 سنوات لجزار حاز سلاحا ناريا دون ترخيص بالشرقية المشدد 3 سنوات لجزار حاز سلاحا ناريا دون ترخيص بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ألف جنيه، لحيازته سلاحا ناريا وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بضبط المدعو «م. ع. م» ٢٧ عاما جزار ومقيم بدائرة المركز، وذلك نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبطه وإحضاره لحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية و٨ طلقات لذات العيار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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