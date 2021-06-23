إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

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أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة، شمال المنيا .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي، بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي مصر/ أسيوط، جنوب كمين العدوة ب 5 كيلومترات.

تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، وهم «رمضان. س.ش» 48 سنة سائق، و«طارق. م. ع» 43 سنة تاجر ملابس، وشقيقته شيماء، 36 سنة، محامية مقيمون جميعا بمركز سمالوط بالمنيا. تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوه المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.