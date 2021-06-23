ضبط مقطعات لحوم ودواجن مجمدة فاسدة بالقاهرة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وتمكنت من ضبط 1620 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 3 طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالقاهرة.

كما تم ضبط 2 طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.