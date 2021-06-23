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وزير المالية يدعو المستوردين للإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات

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وزير المالية يدعو المستوردين للإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات وزير المالية يدعو المستوردين للإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات

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دعا وزير المالية محمد معيط المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأشار الوزير إلى حرصه على إتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل على المنظومة الجديدة، بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.

وأوضحً معيط أن المنظومة جاهزة فنيًا بدليل الإحصائيات التي تتزايد بمعدل متسارع يوميًا خلال فترة التشغيل التجريبى من أول إبريل الماضى وحتى ٢٠ يونيو ٢٠٢١، حيث بلغ إجمالى الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك ٩ آلاف و٩٥٥ حسابًا منها ٧ آلاف و٧٣٥ حسابًا معتمدًا و٢٢٢٠ حسابًا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، بينما بلغ إجمالى عدد شهادات ACI على المنظومة ٨ آلاف و١٥٦ منها ٥ آلاف و٢٥٧ شهادة صدرت بأرقام ACI، و٢٨٩٩ شهادة ACI يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وبلغ عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي ١٤٨٨ شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من ١٦ ألفًا، وتصفح ١.٥ مليون البوابة الإلكترونية «نافذة- ACI».

المصرى اليوم

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