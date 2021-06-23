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في تقليد شهري تقوم به المتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، لعرض مميز لأفضل القطع الأثرية الموجودة بها والتى حازت على أعلى الأصوات من اختيار الجمهور، من خلال التصويت على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك الخاص بهذه المتاحف لتكون «قطعة الشهر» باستفتاء «أنت من تقرر»، شملت 21 متحفاً على مستوى الجمهورية.

وأعلن 27 متحفاً بينها 3 في الاسكندرية، فوز القطع الشهرية التي حصلت على أعلى الأصوات، لعرضها لمحبى وجمهور الآثار خلال شهر يوليو المقبل، والتى تنوعت بين مومياء مصرية قديمة ومرشة نحاسية للعطر وأيقونة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وقرط زفاف الملكة فريدة، وغيرها من القطع الأثرية المتميزة هي تحف شهر يونيو التي يتم عرضها بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تسليط الضوء على بعض القطع الموجودة بها من خلال استفتاء الجمهور على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلن متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، فوز «مرشة للعطر» من العصر المملوكي، مصنوعة من النحاس المكفت بالذهب والفضة، عليه اسم السلطان المملوكي الناصر حسن الذي تولى حكم مصر مرتين.

وأعلن المتحف القبطي بمصر القديمة، فوز أيقونة من القرن ١٨، تصور دخول العائلة المقدسة إلى إحدى القرى المصرية، رسم عليها صورة السيدة العذراء مريم وهي تمتطي الدابة بينما يسير بجانبها القديس يوسف النجار حاملا الطفل يسوع على كتفية.

بينما أعلن متحف ايمحتب بسقارة قطعة «اوستراكا» من الحجر الجيري، تمثل رسم تخطيطي لجزء من سقف مقبي عليه تقسيمات هندسية بوحدة القياس «مح» أي الذراع، اكتشفت هذه الاوستراكا بحفائر عالم الآثار الفرنسي فيليب لوير في المجموعة الهرمية للملك زوسر عام 1925م من عصر الأسرة الثالثة الدولة القديمة.

وفى متحف مطار القاهرة الدولي فازت مومياء لرجل ويده متقاطعتين على صدره في الوضع الاوزيري، عليها بقايا ضمادات الكتان، وترجع هذه المومياء إلى عصر الدولة الحديثة وتم العثور عليها بالفيوم، وكانت من بين مقتنيات المتحف المصري قبل نقلها للعرض بمتحف مطار القاهرة الدولي

وفى متحف ركن حلوان فازت زهريتان من القرن العشرين مصنوعتين من الزجاج الملون مزينتين بمنظر يصور النيل والجمال ساعة الغروب، كانت المزهريتين من مقتنيات الملك فاروق باستراحة الهرم وتم نقلهما إلى متحف ركن فاروق بحلوان.

وفى متحف الشرطة بالقلعة فازت «بلطة»، من الخشب والنصب من البرونز من العصر الفرعوني، على شكل هلال بثلاث شعب للتثبيت، وتمثل أول شكل كامل للبلطة اخترعها المصري القديم للدفاع عن النفس ضد الأعداء والحيوانات المفترسة بالإضافة إلى استخدامها في حياته اليومية لتقطيع الاشجار عثر عليها بجزيرة الفنتين بأسوان.

وفى متحف قصر محمد على بالمنيل، فازت «سبحة»، ترجع إلى عصر أسرة محمد على باشا، مصنوعة من الكهرمان وتتكون من ٩٩ حبه لها شاهدان ومئذنة من الكهرمان وتنتهي بدلاية من الفضة يتدلى منها ثلاثة أشكال كروية يعلو كل منها فص من المرجان.

وفى متحف المركبات الملكية ببولاق فاز «سرج أطفال»، كان مخصص للملك فاروق في سنوات عمره الأولى، وهو عبارة عن سرج صغير الحجم مصنوع من الجلد ومغطى بقماش القطيفة الكحلي وله 2 قشاط خلف المسند وكان يوضع على ظهر الحصان الصغير (الشتلاند) ويمتاز هذا السرج بوجود اسم الصانع.

وفى متحف جاير أندرسون فاز دورق مصنوع من الزجاج الملون، ذو غطاء مدبب مزودان بزخارف هندسية ونباتية بألوان المينا والذهب، ويرجع للقرن التاسع عشر.

وفى المتحف القومي بالاسكندرية، فازت لوحة مصنوعة من حجر الديوريت الأسود، عثر عليها في موقع مدينة هيراكليون الغارقة والتي تم اكتشافها عام ٢٠٠٠م، وتمثل تلك اللوحة المرسوم الذي أصدره الملك «نخب نب اف الأول» أحد ملوك الأسرة الثلاثون لتخصيص عُشر المنتجات القادمة من بلاد اليونان عطايا لمعبدالالهة نيت.

وفى المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية فازت عملة بطلمية من العصر البطلمي من الفضة، صور على أحد وجهيها وجه القائد المقدوني الأسكندر الأكبر يلبس غطاء رأس أسد، بينما يصور على الوجه الآخر المعبود زيوس جالسا على عرشه ويقف على يده النسر ممسكا بيده اليسرى صولجان.

وفى متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية، فاز «قرط زفاف الملكة فريدة» المصنوع من البلاتين ومرصع بالماس كما يتدلى منه بيوت فصوص بلاتين مختلفة الأشكال والأحجام على هيئة ثريا مرصعة بالماس وقد ظهرت الملكة فريدة بهذا القرط في حفل زفافها الأسطوري على الملك فاروق عام ١٩٣٨م.

وفى متحف النوبة بأسوان، فاز تمثال الأمير «حور ام اخت» بن الملك «شباكا» ويعتبر هذا الأمير هو الكاهن الأكبر للمعبود آمون في طيبة أثناء حكم والده وعثر على هذا التمثال في الكرنك ويرجع إلى عصر الأسرة الخامسة والعشرون، ومصنوع من حجر الكوارتزيت، يمثل الأمير مرتديا الشنديد أو النقبة القصيرة وهو يقدم القدم اليسرى على اليمنى، وله عمود من الخلف كدعامة وعليه نص كتب بالهيروغليفي.

وفى متحف الأقصر فازت أسورة مجدولة، ترجع للعصر القبطي، مصنوعة من الذهب، ومزخرفة من النهاية برأس ثعبان أكبر من الجزء الدائري المجدول.

وفى متحف التحنيط بالأقصر فاز تمثال «البا» مصنوع من الخشب الملون ويرجع إلى عصر الدولة القديمة، وهو عبارة عن طائر برأس انسان، وكان يرمز إلى روح المتوفي.

وفى متحف آثار بني سويف فاز «شباك قلة» مصنوع من الفخار، يرجع إلى العصر الفاطمي، وعليه زخرفة مفرغة برسم فيل حوله ثقوب من المعينات وعين الفيل عبارة عن ثقب دائري ويظهر الفيل وكأنه يسير في نشاط .

وفى متحف آثار الإسماعيلية فازت «رأس أوزيرية» مصنوعة من البرونز، وترجع للعصر البطلمي.

وفى متحف السويس القومي فاز جزء من افريز دائري القمة عليه خرطوشين بداخلهما اسم الملك رمسيس الثالث«وهو مصنوع من الحجر الرملي ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة.

وفى متحف شرم الشيخ فاز بورتريه لسيزر باتيان يرجع لعام ١٩٠٥م، ويصور ثلاثة فتيات من الريف الأوروبي، وقد برع الفنان في استخدام الألوان التي تحاكي الطبيعة الخلابة.

وفى متحف الغردقة فاز كرسي ذو ثلاثة أرجل مصنوع من الخشب، ويرجع إلى عصر الدولة الحديثة، تم العثور عليه بالدير البحري بالأقصر.

وفى متحف كفر الشيخ فاز تمثال للمعبود ايمحوتب، مصنوع من البرونز يرجع إلى عصر الدولة القديمة، وكان ايمحوتب وزير ومهندسا معماريا للملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، وهو أول من استخدم الحجر المنحوت في البناء لتشييد الهرم المدرج في منطقة آثار سقارة.

وفى متحف آثار الوادي الجديد فازت تميمة على هيئة جعران مجنح، والجناحين منفصلين عنه، وهو جزء من قلادة، ومصنوع من الفيانس ويرجع للعصر الروماني؛ حيث اعتقد المصريين القدماء أن للجعران قوة عظيمة لإعطاء حياة جديدة للمتوفي.

وفى متحف آثار مطروح فازت لوحة للملك توت عنخ آمون، ترجع لعصر الدولة الحديثة، مصنوعة من الحجر الجيري، تصور اللوحة الملك وهو يقبض بيده على اثنين من الأسرى الآشوريين، وهي تمثل عقيدة راسخة لدى ملوك مصر القديمة وهي حماية الحدود وتأديب الأعداء.

وفى متحف آثار كوم أوشيم فازت مومياء داخل تابوت من العصر المتأخر داخل تابوت مصنوع من الخشب ومغطى بطبقة من الجص الملون، والمومياء بداخل كرتوناج مكون من قناع مذهب يغطي الرأس والوجه، عثر عليهما بحفائر دير البنات بالفيوم عام ١٩٨٦م.

وفى متحف سوهاج القومي فاز «رأس تمثال الامبراطور روماني» مصنوعة من الحجر الجيري.

وفى متحف تل بسطا بالشرقية فازت صدرية مصنوعة من القاشاني، ومكونة من ٨ صفوف من الخرزات الحلقية والصف الأخير عبارة عن دلايات بعضها باللون الأخضر والبعض الآخر باللون الابيض.

وفى متحف ملوي فازت مجموعة من القوارير من الزجاج كانت تستخدم لحفظ العطور، وترجع للعصر اليوناني الروماني.

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)

مومياء قديمة وأيقونة دخول العائلة المقدسة مصر .. 27 متحفاً تعلن القطع الفائزة للعرض مجاناً يوليو المقبل (صور)