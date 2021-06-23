«بيطري الأقصر» : انطلاق الحملة الثانية لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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أكد الدكتور محمد بشار، المدير العام لمديرية الطب البيطري بالأقصر، بأن المديرية أنهت كامل استعداداتها للقيام بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعيّة وحمى الوادي المتصدع والتي سوف تنطلق يوم 26 من الشهر الجاري.

وأضاف أن هذه الحملة بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ كافة تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض.

وناشد بشار جميع مربي الماشية بضرورة التعاون مع فرق التحصين لمنع انتشار الأمراض الوبائية بين الحيوانات حفاظا علي الثروة الحيوانية.