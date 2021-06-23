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احذر .. ملامسة النفايات الإلكترونية تسبب أمراضا خطيرة تعرف عليها

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احذر .. ملامسة النفايات الإلكترونية تسبب أمراضا خطيرة تعرف عليها احذر .. ملامسة النفايات الإلكترونية تسبب أمراضا خطيرة تعرف عليها

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى الحملة التى شنتها بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة حملة أمنية من ضبط 2 مخزن بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة بمنطقة المعصرة، تبين من التحريات أنه تم إعدادهما لتدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة والتى تحتوى على مواد ضارة يؤدى ملامستها للإصابة بأمراض خطيرة وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية.

تمكنت الحملة من ضبط مالك المصنع وعثر بداخله على كمية قدرها 35 طن مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية عبارة عن «بطاريات كهربائية، مكونات داخلية لهواتف محمولة، لوحات إلكترونية لحواسب آلية»، جميعها متهالكة ومحظور إعادة تدويرها.

المصرى اليوم

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