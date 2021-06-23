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من أجل شجرة مانجو.. شاهد فريق حراسة وكلاب وكاميرات للمراقبة

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من أجل شجرة مانجو.. شاهد فريق حراسة وكلاب وكاميرات للمراقبة من أجل شجرة مانجو.. شاهد فريق حراسة وكلاب وكاميرات للمراقبة
هذا سعر الكيلو من مانجو "ميازاكي" النادرة

من أجل شجرة مانجو.. شاهد فريق حراسة وكلاب وكاميرات للمراقبة

استأجر زوجان هنديان عددًا من السكان المحليين ومجموعة من الكلاب لحراسة شجرتيْ مانجو، كما قاما بوضع كاميرات لمراقبة الشجرة في مزرعتهما بولاية ماديا براديش وسط الهند.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"؛ فإن الشجرتين هما من نوع مانجو "ميازاكي"، وهو أغلى صنف من المانجو في العالم، وإن الشجرتين مملوكتان لاثنين من كبار المزارعين في ماديا براديش، هما سانكالب باريهار وزوجته راني.

ونقلت الصحيفة عن باريهار، قوله: منذ سنوات كنت مسافرًا بالقطار إلى مدينة تشيناي "مدارس"، عاصمة ولاية تاميل نادو من أجل شراء شتلات لمزرعتي، وفي القطار قابلت رجلًا فأعطاني شتلتين وطلب مني أن أهتم بهما، ولم أعلم ما هما حتى كبرت الشجرتان وبدأت أبحث عنهما عبر الإنترنت، فعرفت أنهما من نوع مانجو (ميازاكي)، إنها أغلى ثمرة مانجو في العالم، ويسمونها (بيض الشمس)، وهو ينمو في مقاطعة ميازاكي اليابانية".

ويضيف "باريهار": أن رجلًا من مومباي عرض 21 ألف روبية هندية (282 دولارًا أمريكيًّا) ثمنًا للكيلو الواحد من مانجو "ميازاكي" اليابانية؛ لكنه رفض بيعها، لأنه سيخصص المحصول للحصول على شتلات من الشجرة النادرة، وزراعة المزيد منه".

وعن حراسة الشجرتين، يقول "باريهار": "عندما انتشرت قصة شجرتي مانجو (ميازاكي)، هاجم بعض اللصوص مزرعته وسرقوا بعضًا من المحصول؛ فقرر جلب 4 حراس و6 كلاب حراسة، بالإضافة إلى الكاميرات من أجل حراسة الشجرتين".

يُذكر أن المانجو من صنف "ميازاكي" مصدره اليابان، وتزيد كمية السكر في هذه الفاكهة بنسبة 15% تقريبًا عن الأصناف الأخرى من المانجو، كما يتميز هذا الصنف من المانجو بذوق ورائحة خاصين، ومانجو "ميازاكي" ثمرة نادرة في الهند، ويتراوح سعر الكيلو منها ما بين 8 آلاف و27 ألف روبية (من 107 إلى 360 دولارًا) للكيلوجرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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