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‫جامعة الحدود الشمالية تعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا

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‫جامعة الحدود الشمالية تعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا ‫جامعة الحدود الشمالية تعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا
تشمل ماجستير العلوم في الفيزياء والآداب في تقنيات التعليم وفي المناهج وطرق التدريس

‫جامعة الحدود الشمالية تعلن عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الحدود الشمالية أمس، عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر حتى يوم 21 من ذي القعدة الجاري؛ وذلك من خلال الرابط التالي: https://dgs.nbu.edu.sa/page19.html.

وأوضحت الجامعة أن عمادة الدراسات العليا تدعو جميع الراغبين في مواصلة الدراسة في برامج الدراسات العليا، التي تشمل ماجستير العلوم في الفيزياء، وماجستير الآداب في تقنيات التعليم، وماجستير الآداب في اللغة العربية، وماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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