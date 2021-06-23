اهتمام ولي العهد بملف الإسكان تترجمه مشاريع جازان على أرض الواقع

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٨٣ ألف منتج سكني تسهم في استقرار الأسر بالمنطقة.. ومزيد من الخيارات في الطريق

يعد ملف الإسكان أحد أهم الإنجازات والنجاحات المتحققة على أرض الواقع ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تمكنت الرؤية من رفع نسبة التملك السكني للمواطنين من نسب متدنية تصل إلى 40% قبل الرؤية إلى 60% في 2020، خلال 4 أعوام فقط هكذا كان حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه الأخير، حيث أولى ملف الإسكان اهتماماً كبيراً لدوره في استقرار الأسرة السعودية وتنظيم القطاع.

وكان لمنطقة جازان النصيب الأكبر من حصة الإسكان، حيث شهدت المنطقة عدداً من مشاريع الإسكان التنموية، ما أسهم بطرق مباشرة وغير مباشرة في توفير السكن الصحي اللائق لذوي الدخول المحدودة والأسر الأشد حاجة.

وقامت "سبق" بجولة ميدانية على عددٍ من مشاريع الإسكان بمنطقة جازان، حيث وقفت على مراحل المشاريع التي تقام حالياً وعددٍ من المشاريع المتسلمة، فيما ما زالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مستمرة في توفير مزيدٍ من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وحصلت "سبق" على إحصائيات عن مشاريع الإسكان بمنطقة جازان حيث تم توفير 83,384 منتجاً سكنياً للمواطنين كما تم تطوير آلاف الأراضي السكنية التي بلغت بـ ٣٧،٦٧٤،٣٦٧ م٢ بتكاليف تصل إلى ١،٠٤٣،٩٠٩،٤٣٩ ريالاً، كما وفرت ٣٢٨٧٤ قطعة أرض منفذة وتحت التنفيذ كما يتم حاليا طرح تصميم ٩٤٧٨، فيما كان للإسكان التنموي نصيب من المشاريع حيث يجري حالياً تنفيذ ٣٢٠٠ وحدة سكنية تم تسليم عديد منها بقيمة إجمالية ٩١٦،٧١٩.

ووقعت الوزارة مشاريع جديدة بقيمة ٤٣٠ مليون ريال سترى النور قريباً.

ومن المشاريع التي وقفت عليها "سبق" في جولتها مشروع مخطط ضاحية الملك عبد الله (10) الذي يوفر 3519 قطعة أرض، على مساحة تتجاوز 4.7 مليون متر مربع، ومشروعان تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي (صرح التقنية، والصفوة جاردن)، حيث يوفر الأول 4170 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة 4.2 مليون متر مربع، فيما يضم مشروع "الصفوة جاردن" 777 وحدة سكنية من نوع شقق، على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، تمتاز بتوفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية التي تلائم الشرائح كافة، مع مراعاة الجودة والسعر المناسب، وكذلك مشاريع الوزارة في محافظة صبيا وأبو عريش والدرب وبيش.

وكان سمو ولي العهد قد أشار إلى أن الرؤية "اقتربت من كسر أرقامها قبل الوصول إلى 2030 بكثير، إذ وصلنا إلى 60% في 2020 متجاوزين المستهدف 52% بأكثر من 8%، و62% سنصل إليها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62% إلى 70% من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن".

ونوّه ولي العهد، إلى أن قطاع الإسكان نجح خلال فترة وجيزة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن نسبة التملك كانت متدنية جداً بين 40 - 50% في السابق، ووصلت إلى 47% في عام 2016، وتمكنت منظومة الإسكان خلال 4 سنوات فقط من رفع نسبة التملك بين السعوديين إلى 60% في 2020.