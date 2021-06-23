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توقيع عقد إنشاء مشروع سكني تجاري إدارى بأرمنت غرب الأقصر

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توقيع عقد إنشاء مشروع سكني تجاري إدارى بأرمنت غرب الأقصر توقيع عقد إنشاء مشروع سكني تجاري إدارى بأرمنت غرب الأقصر

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شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان حسن غانم، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سكني تجاري إداري بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور وفد قيادات بنك التعمير والإسكان، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويتضمن المشروع قيام بنك التعمير والإسكان ببناء وإنشاء مشروع سكني تجاري إداري على مساحة حوالي 4700 م بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر بنظام حق الانتفاع بالأرض، ويتكون المشروع من عدد 3 عمارات متصلة بالبدروم (سكني ـ تجاري ـ إداري) وبدروم (جراج مشترك) بكامل مسطح الأرض، ويبلغ إجمالي المسطح التجاري بالمشروع حوالي 1600م، وإجمالي المسطح الإداري حوالي 1600م، وإجمالي المسطح السكني بعدد 17 دور (900 متر الدور الواحد بإجمالي 15300م)، بعدد إجمالي 136 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من (100م: 130م).

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان حسن غانم، عن سعادته بتنفيذ ذلك المشروع في محافظة الأقصر صاحبة التاريخ الكبير، مؤكدا أن البنك يمتلك عزيمة كبيرة لانجاح المشروع الذي يأتي في إطار الدور الوطنى الذى يقوم به البنك لدعم خطة الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بتنفيذ المشروع كونه يأتي متوافقا مع سياسة الدولة لتوفير سكن كريم وحياة كريمة للمواطنين، متمنيا أن يكون المشروع بداية لمشروعات أخرى في مدن ومواقع أخرى بالمحافظة.

حضر مراسم التوقيع كل من نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، ورئيس مدينة أرمنت العميد عبدالله عاشور، ومدير المشروعات بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى، وقيادات بنك التعمير والإسكان.

المصرى اليوم

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