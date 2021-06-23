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15 محطة.. تعرف على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق ()

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15 محطة.. تعرف على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق (فيديو) 15 محطة.. تعرف على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق ()

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كشفت المهندسة إيمان عبد الرازق، مدير محطة ناصر بالخط الثالث لمترو الأنفاق، تطورات تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط.

وأوضحت عبد الرازق خلال لقائها مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد أن الخط الثالث يربط شرق القاهرة، بغرب القاهرة والجيزة، ويضم 34 محطة.

وأشارت إلى أنه تم افتتاح المراحل الأولى والثانية والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة تمتد من العتبة حتى الكيت كات، لتتفرع في اتجاهين أحدهما نحو إمبابة، والآخر تجاه المهندسين.

ولفتت إلى أن المرحلة الثالثة تشمل 15 محطات بطول 17.7 كيلو مترا، من بينها 8 محطات نفقية، و2 سطحية، و5 علوية، منوهة إلى أن المرحلة الثالثة تضم 3 محطات تبادلية تشمل جمال عبد الناصر مع الخط الأول، ومحطة جامعة القاهرة مع الخط الثاني، ومحطة وادي النيل مع مونوريل 6 أكتوبر، إضافة إلى محطة عدلي منصور.

وكشفت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85% من الأجزاء المدنية للجزء الأول من المرحلة الثالثة المقرر افتتاحه العام المقبل.

المصرى اليوم

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