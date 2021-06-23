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أعلن الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، خروج 24 من مصابى حادث تصادم جرار بقطار متوقف في محطة مصر والذى وقع مساء أمس وراح ضحيته 45 مصاباً جرى تسكينهم لتلقى العلاج في 3 مستشفيات، بواقع 7 مصابين في المستشفى الرئيسى الجامعى و5 في شرق المدينة (جيهان) والباقى في جمال حماده.

وأوضح «السقعان»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج المتعافين بعد استقرار حالتهم، يتبقى تحت الرعاية الصحية 21 مصاب حتى الان، مشيرا إلى ان حالتهم مطمئنة ومستقرة ايضاً ومن المتوقع خروجهم خلال ساعات.

وأشار إلى أن الإصابات كلها بسيطه ما بين جروح وكدمات وكسور وردود، وأن جميع الحالات تلقى رعاية طبية ومستقرة .

وكانت أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 9.15 أمس الثلاثاء، حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات ونتج عن ذلك إصابات طفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

وأنهى خبراء الأدلة الجنئاية، لمعاينة مسرح حادث قطار محطة مصر بالاسكندرية، وذلك انفاذاً لقرار النيابة العامة تمهيدا لوضع تقرير رسمي يبين أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام امين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، بدأت التحقيق في الواقعة وأمر المحامى العام بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية من خبراء هيئة السكة الحديد في الاسكندرية لمعاينة الحادث ووضع تقرير يبين مسؤوليات واسباب ووقوعه فضلاً عن ندب خبراء الادلة الجنائية.