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«نثق في رأيك» جامعة الإسكندرية تستطلع رأى طلابها حول «التعليم الهجين»

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في خطوة عملية تزامنا مع إجراءات منع الزحام وتقليل الكثافات الطلابية، واتساقا مع خطة الدولة في مواجهة ، طرحت جامعة الإسكندرية استبيان لاستطلاع رأى طلابها حول نظام «التعليم الهجين» والذى يجمع بين الحضور والإلكترونى «أونلاين».

وشمل الاستبيان الذي أعلنته الجامعة، والمكون من ورقتين بيانات أساسية تشمل اسم الطالب (اختيارى) والكلية والفرقة الدراسية والقسم.

واختتمت استطلاع الرأى بعبارة «نثق بأن رأيك مهم ويسهم في تطوير العملية التعليمية بالنظام الهجين، لذا نرجو سرعة إجابتك على هذا الاستبيان لتساهم معنا في تطوير العملية التعليمية بجامعة الإسكندرية».

نظام التعليم الهجين، يعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد، حيث يقوم النظام على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وجرى اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي، مع إشارة بعض العلماء في الخارج إلى أنه «النموذج التقليدى الجديد للتعليم» أو «الوضع الطبيعي الجديد للتعلم»، ويتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي، وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

جامعة الاسكندرية تستطلع رأى طلابها حول "التعليم الهجين": نثق فى رأيك (استبيان)
جامعة الاسكندرية تستطلع رأى طلابها حول "التعليم الهجين": نثق فى رأيك (استبيان)

المصرى اليوم

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