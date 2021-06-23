أخبار عاجلة

حفل توقيع لمجموع روايات ريم بسيوني بمعرض الكتاب -
اتحاد أمهات مصر: صعوبة النحو والقراءة المتحررة باللغة العربية للشعبة الأدبية للثانوية العامة -
سد النهضة .. نائب لرئيس وزراء إثيوبيا: فرعون بعد ما اتفرعن طلع أهبل وغرق في البحر -
«بكرى» يطالب بنص لسرعة محاكمة المتحرشين .. وينتقد التحرش بنائبة تونسية -
تاريخ الأزهر في ٦ إصدارات بمعرض الكتاب -
التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا -
السعيد تقدم المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لعام 2021 بالامم المتحدة غدا -
وائل كفوري يطرح كليب «البنت القوية» من إنتاجه -
شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم -
بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

اليوم ..نظر دعوى ضد سما المصرى

Print
اليوم ..نظر دعوى مرتضى منصور ضد سما المصرى اليوم ..نظر دعوى ضد سما المصرى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الدعوى المقامة من رئيس نادي السابق، ضد سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، والذى يتهمها فيها بسبه وقذفه.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري»، على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرار من «المفوضين» في دعاوى مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك .. التفاصيل

قرار من «المفوضين» في دعاوى مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك .. التفاصيل

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

في بيان رسمي.. الزمالك ينفي شائعات الخلاف مع عبد الله جمعة حول التجديد

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك

نوران أبو طالب تفتتح حفلات الصيف في مسرح الزمالك مع الحجار

نوران أبو طالب تفتتح حفلات الصيف في مسرح الزمالك مع الحجار