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.. "الحج" تكشف مراحل التسجيل للراغبين في أداء الفريضة لهذا العام

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فيديو.. "الحج" تكشف مراحل التسجيل للراغبين في أداء الفريضة لهذا العام .. "الحج" تكشف مراحل التسجيل للراغبين في أداء الفريضة لهذا العام
المتحدث الرسمي: سيتم استعراض الباقات المطروحة وحزم الخدمات وجودتها

فيديو..

أكّد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، أنه بمجرد الانتهاء من مرحلة التسجيل للراغبين في حج هذا العام، ستبدأ المرحلة الثانية بإرسال رسائل للمشتركين لتأكيد طلبهم وإعادة فتح البوابة الإلكترونية لهم لاستكمال إجراءاتهم.

وأضاف سعيد، في تصريحات لقناة ، أنه سيجري استعراض الباقات المطروحة وحزم الخدمات وجودتها، ليتم بعدها التسكين المبدئي، وفق الضوابط الصحية وحالات التحصين والفئات العمرية وخلافه.

وتابع، في المرحلة الثانية سيتم تأكيد المشتركين على الباقات المختارة لاستكمال عمليات إصدار تصاريح الحج وأداء المناسك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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