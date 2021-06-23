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"الشورى" يطالب بتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن حدود الوطن

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"الشورى" يطالب بتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن حدود الوطن "الشورى" يطالب بتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن حدود الوطن
دعا وزارة الشؤون البلدية إلى العمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقاً لبرنامج تحقيق الرؤية.

وتابع المجلس: على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، العمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقاً لكثافة السكان والاحتياج الفعلي، وذلك بالتنسيق مع شركائها ودراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية، توصية إضافية للدكتورة سامية بخاري؛ تبنت اللجنة مضمونها.

في مستهل جلسته لعادية السادسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية وحكومة جمهورية موريشيوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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