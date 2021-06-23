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الداخلية : ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين دون ترخيص في القاهرة

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الداخلية : ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين دون ترخيص في القاهرة الداخلية : ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين دون ترخيص في القاهرة

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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة.

قالت الداخلية :«إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة بحملة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها عن ضبط 2 مخزن دون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة كائنين بمنطقة المعصرة بالقاهرة».

وأضافت :«ان المضبوطات تم إعدادهما لتدوير المخلفات والنفايات الإلكترونية الخطرة والتى تحتوى على مواد ضارة يؤدى ملامستها للإصابة بأمراض خطيرة وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية، وتم ضبط (مالك المصنع )، وكذا ضُبط بداخلهما كمية 35 طن مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ،عبارة عن بطاريات كهربائية، ومكونات داخلية لهواتف محمولة، لوحات إلكترونية لحواسب آلية جميعها متهالكة ومحظور إعادة تدويرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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