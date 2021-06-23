لطلاب الإعدادية.. 10 مدارس يمكن الالتحاق بها بعيدًا عن الثانوي العام (وظيفة وسفر للخارج)

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في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية على وجود مكان لهم في مدارس الثانوي العام، فتحت العديد من المدارس المتخصصة أبوابها لاستقبال الطلاب في تخصصات تخدم سوق العمل وتوفر فرص عمل للملتحقين بها.

ولعل من هذه المدارس، مدرسة الضبعة للطاقة النووية، الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، حيث يتم إعداد الخريجين للعمل كفنيين بالمفاعل النووي السلمي المقرر إنشاءه بمنطقة الضبعة، وأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا، ومدرسة البترول وهي من المدارس التي تضمن مستقبل جيد في مجال البترول، ومدرسة توشيبا العربي، ومن مميزاتها أنها تمكن الطلاب الملتحقين بها من الحصول على فرصة للسفر لدولة اليابان واستكمال دراستهم هناك، ومدرسة الأثاث بدمياط، ومدرسة وردان السكة الحديد تتيح فرصة للعمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدرسة الذهب، ومدرسة المياه خريج هذه المدرسة يتم تعيينه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأكاديمية السويدي.. وفيما يلي نبذة عن هذه المدارس وكيفية التقديم بها:

مدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعد مدرسة الضبعة، الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، تخدم مشروع إنشاء المفاعل النووي السلمي بالضبعة، وهي مدرسة فنية داخلية نظام 5 سنوات، مقرها الأساسي بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.

من شروطها أن الطالب يمر بمراحل متعددة للقبول، تبدأ بامتحان قدرات مكون من مجموعة أسئلة في العلوم والرياضيات واللغات والذكاء، ومن ثم تضاف درجات الامتحان على درجات الطالب بالشهادة الإعدادية، ويتم ترتيب الطلاب تنازلياً بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، وبعد ذلك يتم إجراء مقابلات شخصية للطلاب لاختيار أفضلهم للالتحاق بالمدرسة.

ليس هذا فقط، بل يوجد في المدرسة ثلاث أقسام: كهرباء، ميكانيكا، وإلكترونيات، ويبدأ التخصص من الصف الرابع، ويدرس طلاب الصف الأول مواد عامة: فيزياء، كيمياء، رياضيات، لغة عربية وإنجليزية، بالإضافة إلى ورش ميكانيكا، وكتاب عن تكنولوجيا الطاقة النووية أعدته هيئة الطاقة النووية، وفي المدرسة يتم إعداد الخريجين للعمل كفنيين بالمفاعل النووي السلمي المقرر إنشاءه بمنطقة الضبعة.

مدرسة إيجيبت جولد

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل نظام الدراسة في مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقالت الوزارة: «من تخصصات المدرسة تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية»، وكشفت الوزارة عن فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

يقوم الطالب بالدراسة فيها لمدة خمس سنوات، دراسة خاصة بالهندسة، تؤهله لدخول كلية الهندسة، ويوجد قسمين بالأكاديمية: قسم الحاسبات، وقسم الكترونيات، ومدة الدراسة بها 5 سنوات.

تقع الأكاديمية في مدينة الخصوص العزبة البيضا، ش مدرسة الأورمان ومن شروطها الأساسية الحصول على شهادة الإعدادية الحديثة وألا يتجاوز سن المتقدم عن الـ18 عاماً.

الأكاديمية تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة بأجمالي (170) ساعة معتمدة في أحد البرامج الموجودة بالأكاديمية وتقدم الرعاية الكاملة لأبنائها وطلابها

مدرسة البترول

علنت وزارة التربية والتعليم عن مدارس البترول، والتي يتم الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية، وهي من المدارس التي تضمن مستقبل جيد في مجال البترول.

وتؤهل مدارس البترول بعد الإعدادية الطلاب الذين يلتحقون بها إلى أن يصبحوا فنيين بترول في مختلف المراكز المتاحة داخل حقول البترول، ليس هذا فقط، بل تؤكد المدرسة أنها تفتح الطريق أمام طلابها للسفر والعمل بمجال البترول وإنتاج الوقود في الدول الأجنبية، وخاصة الدول العربية ودول الخليج، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من البترول الموجود في العالم.

وتمنح شهادة الدراسة في مدارس البترول بعد الإعدادية الطالب شهادة الثانوية العامة في مجال البترول بعد انتهاء سنوات الدراسة المحددة وهي 3 سنوات.

المدرسة لها عدة شروط للالتحاق بها، تتمثل في ألا يقل مجموع الطالب عن 150/ 280 في الشهادة الإعدادية بنفس عام التقديم أو العام السابق للتقديم كحد أقصى، ويتم النجاح فيها من خلال اختبارات القبول مع اجتياز الكشف الطبي، والكشف النفسى.

من أهم الشروط للالتحاق بالمدرسة ألايزيد السن الطالب في أول سبتمبر في عام التقديم على 18 عاما، وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى ليس هذا فقط بل من الضروري اجتياز كشف الهيئة لتخصص البترول.

للتسجيل بالمدرسة يمكن زيارة موقعها الإليكتروني:

http://gdepexams.emis.gov.eg/fany/

مدرسة توشيبا العربي

تتبع مجموعة شركات ومصانع العربي، وهي من ضمن بروتوكول تعليمي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويتقدم الطلاب لها بعد مرحلة الإعدادية مباشرة.

ويدرس الطالب الذي يلتحق بمدرسة توشيبا العربي الثانوية لمدة 3 سنوات، حيث يتقدم الطالب من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن مميزاتها أنها تمكن الطلاب الملتحقين بها، للحصول على فرصة للسفر لدولة اليابان واستكمال دراسته هناك، فتح باب التقديم لمدرسة توشيبا العربي في شهر يوليو المقبل.

يشترط التقديم للبنين فقط من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية،و يشترط ألا يزيد عمر الطالب حامل الشهادة الإعدادية على 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

مدرسة وردان السكة الحديد

مدرسة وردان السكة الحديد وهي المدرسة الثانوية الصناعية، الدراسة في المدرسة لمدة 3 سنوات ويمنح بعدها الطالب دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ويكون له فرصة للعمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويتم تعيين الخريجين من المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بالهيئة، ووفقا لاحتياجاتها.

عنوانها

‏https://goo.gl/maps/nks1Wns1f6XBKt5LA

ويمكن زيارة حساب المدرسة على «فيس بوك»:

‏https://www.facebook.com/wti.edu.eg/

مدرسة المياه

خريج هذه المدرسة يتم تعيينه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فور تخرجه من المدرسة، وتوجد مدارس المياه والصرف الصحي في محافظات القاهرة والبحيرة وبني سويف والمنوفية وأسيوط، وتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر.

وتتولى الشركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تشغيل وتدريب الطلاب الملتحقين بهذه المدارس.

وبعدما ينتهي الطالب من الدراسة في مدارس المياه والصرف الصحي يكون الطالب مؤهل للعمل في شركات المياه والصرف الصحي المختلفة، كما أن المدرسة توفر العمالة الفنية والمتخصصة في هذا المجال لمختلف الشركات التي تعمل في هذا المجال في كل محافظات الجمهورية.

من شروطها ألا يزيد السن على 18 عامًا في أول أكتوبر، اجتياز الطالب لاختبار القدرات، ألا يقل المجموع عن 250 درجة (83.3 %) كحد أدنى، وتكون الأولوية لأعلى مجموع درجات لكل محافظة على حدة.

أكاديمية السويدي بالعاشر من رمضان

يشرف على المدرسة، طاقم ألماني من الكفاءات المميزة في التعليم الفني، يعاونهم فريق من الشباب المصري الذي يسعى لاكتساب المهارة والخبرة من الألمان للقيام بمهمة الإدارة مستقبلًا، تسعى المدرسة لتحقيق تنمية مهارات العامل المصري، باعتباره العنصر القادر الذي يستطيع تطوير المنتج.

ويمكن التقديم على الموقع الإلكتروني للمدرسة:

https://sta.edu.eg/wp-content/uploads/2020/06/STA-2020.pdf

مدرسة الأثاث بدمياط

هي مدارس خاصة بتعليم فن الأثاث والنجارة وغيرها، ومن شروطها أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية، والحصول على الحد الأدنى للقبول بالمدرسة ولا يعد هذا شرطا لقبوله حيث يجب على الطالب اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

ويتم ترتيب الطلبة المجتازين للاختبارات والمقابلة وفقا للمجموع من الأعلى إلى الأقل مجموعة وقتا للكثافة القانونية لعد الطلبة في الفصل (۲۹ طالب).

الطلبة الذين لا يقبلون بمدارس التعليم المزدوج لهم الحق في التقدم للمدرسة الراغبين فيها وفقا لقواعد التنسيق المعلن عنها بمديرية التربية والتعليم بدمياط.