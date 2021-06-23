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تعرف على قرار النيابة بشأن جثمان شاب حلوان المنتحر

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تعرف على قرار النيابة بشأن جثمان شاب حلوان المنتحر تعرف على قرار النيابة بشأن جثمان شاب حلوان المنتحر

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صرحت نيابة حلوان بدفن جثة شاب انتحر تبين من التحقيقات أنه انتحرشنقًا داخل شقته بمنطقة المعصرة، بسبب تركه العمل ومروره بضائقة مادية جعلته يشنق نفسه داخل غرفة نومه ،تم إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان داخل المشرحة تم رفعه للنيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة المنتحر.

البداية كانت عندما ،تلقى قسم المعصرة بلاغا من أسرة شاب يدعى "م. ا"، مفاده العثور على جثته معلقة داخل غرفته بالمنزل، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية ترك العمل منذ فترة زمنية ومر بضائقة مالية دفعته للانتحار.

المصرى اليوم

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