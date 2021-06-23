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طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يؤدون مادة اللغة الإنجليزية

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طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يؤدون مادة اللغة الإنجليزية طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يؤدون مادة اللغة الإنجليزية

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انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء، في يومها الخامس، حيث يؤدي الطلبة امتحان اللغة الانجليزية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة، منها 12 لجنة تعليم صناعي تضم 2738 طالبا وطالبة، و8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة، ولجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة، و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة.

أضاف أنه خلال الأيام الماضية لم تسجل أي حالات غش أو إصابة طلاب أو مراقبين بالاشتباه في فيروس كورونا المستجد، فضلا عن عدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوي أو إخطارات خلال سير الامتحانات.

المصرى اليوم

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