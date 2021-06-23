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المرور تضيق الخناق على المخالفين

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المرور تضيق الخناق على المخالفين المرور تضيق الخناق على المخالفين

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كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، ، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ودفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو .

ونجحت الحملة التى شنتها الادارة فى ضبط 3 سيارات متروكة و50 مخالفة مرورية متنوعة ما بين سير عكس اتجاة وانتظار خاطىء وعدم حمل رخصة قيادة.

المصرى اليوم

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