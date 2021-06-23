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مفاجأة مدوية فى حادث قطار حلوان تعرف عليها

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مفاجأة مدوية فى حادث قطار حلوان تعرف عليها مفاجأة مدوية فى حادث قطار حلوان تعرف عليها

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تطورات جديدة لم تكن فى الحسبان كشفتها التحقيقات التى اجريت على مدار الساعات الماضية فى حادث قطار حلوان ،تبين من التحقيقات ان سائقة الاتوبيسين

المتسببين في حادث القطار بحلوان، لا يحملان رخصة قيادة وانهما هربا فور وقوع الحادث خوفا من ضبطهما ومثولهما أمام جهات التحقيق لعدم حملهما رخصة قيادة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط المتهمين المتسببين فى الحادث الذى روع الجميع فور وقوعه وتبين من التحقيقات ان المتهمين تم ضبطهما داخل شقة بمنطقة الهانوفيل فى لإسكندرية .

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيسين يقلان عمالا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين وإصابة 6 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج

المصرى اليوم

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