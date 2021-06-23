تجديد ترقية عدد 33 معلمًا إلي وظيفتي مدير مدرسة ووكيل مدرسة ابتدائية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، قرار تجديد ترقية عدد 33 معلمًا إلي وظيفتي مدير مدرسة ابتدائي ووكيل مدرسة ابتدائي ، وذلك لمدة عامين.

وقال حمزة رضوان، أنه يتم تجديد الترقية لعدد 8 معلمين بادارات العريش وبئر العبد والحسنة الي وظيفة مدير مدرسة ابتدائي، وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد، ولصالح العمل.

أضاف رضوان، أنه يتم تجديد الترقية لعدد 25 معلمًا بادارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد الي وظيفة وكيل مدرسة ابتدائي ، وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد، ولصالح العمل.