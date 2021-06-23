القابضة للمياه: التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية، لا سيما في المبانى والمواقع الإدارية.

وأوضح أن إدارة الطاقة أحد الإدارات المستحدثة ضمن قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والتى نجحت في تنفيذ عدد 5 محطات للطاقة الشمسية بالشركات التابعة، وتستهدف إضافة إجمالى قدرة 1 ميجا وات بحلول نهاية هذا العام، والوصول لقدرة 5 ميجا وات في غضون 5 سنوات، ما يمثل نسبة 1% من إجمالى استهلاك محطات الشركة القابضة للطاقة الكهربائية.

وأضاف أنه جارى التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتنفيذ محطة بالمبني الاداري بشركة المنيا بقدرة 60 كيلو وات وجاري تنفيذ محطة أخرى بقرية الكمال 7 بقدرة 220 كيلو وات وذلك طبقا لخطة الشركة القابضة لتنفيذ 1 مجيا وات محطات طاقة تسهم في ترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية.