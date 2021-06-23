174 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان مادة القران الكريم بأزهرية شمال سيناء

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يؤدي عدد 174 طالبا وطالبة بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء امتحان مادة القران الكريم في خامس أيام الامتحانات، في عدد 7 لجان موزعة علي المحافظة.

وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الازهرية بشمال سيناء، للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب ، وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة.

أضاف عبد العظيم، أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى ، مشيرا الى بدء الامتحانات يوم السبت الماضي الموافق 19 يونية الجارى وحتى الأول من أغسطس القادم .