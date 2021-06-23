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مصمم بوستر معرض الكتاب: يجمع بين الحضارتين الفرعونية والإسلامية

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مصمم بوستر معرض الكتاب: يجمع بين الحضارتين الفرعونية والإسلامية مصمم بوستر معرض الكتاب: يجمع بين الحضارتين الفرعونية والإسلامية

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قال الفنان الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، مصمم البوستر هذا الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنه استوحى التصميم من الحضارات المصرية المختلفة.

واضاف: يتوسط التصميم إله الحكمة عند المصريين القدماء (تحوت) وهو من أهم الآلهة المصرية، واعتبره المصريون القدماء أنه من علمهم الكتابة والحساب، حيث يصوًّر دائماً في البرديات وعلى الجدران وهو ممسكاً بالقلم ولوح الكتابة، ونظيره الأنثوى الإلهة ماعت.

وأوضح «رضا»، أن عنوان المعرض والشعار فمكتوب بالخط العربى (الثلث) الذي كان ينقش به زخارف المساجد والبيوت العربية في العصر المملوكى بما له من ثراء الحرف وقوته.

وأكد «رضا» أن المعرض هذا العام في شكله الجديد يتماشى مع لغة العصر الرقمية، بسبب جائحة كوفيد ١٩، وضرورة التباعد المجتمعى، وتلافى التزاحم، ويذيل التصميم فكرة وشعار الدورة الثانية والخمسون، وهى «فى القراءة ... حياة» تشجيعاً لشباب الحديثة، والأجيال القادمة للقراءة والثقافة والمعرفة.

وقال «اتخذت ألوان البوستر هذا العام مجموعة من ألوان البيئة المصرية، كلون الجدارية الفرعونية بخلفية البوستر أو درجات الألوان الترابية المختلفة، والبوستر بوجه عام يدمج الحضارات المصرية المتعددة معاً في تصميم واحد».

المصرى اليوم

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