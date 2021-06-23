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مخيف.. ماعز برأس قرد تثير الرعب في

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فيديو مخيف.. ماعز برأس قرد تثير الرعب في مصر مخيف.. ماعز برأس قرد تثير الرعب في

فيديو مخيف.. ماعز برأس قرد تثير الرعب في مصر

لم يتخيل أحد أهالي قرية الهداية بمحافظة أسيوط (جنوبي ) أن الماعز التي يربونها ستثير كل هذا الرعب، وأنها ستلد ماعزًا صغيرة برأس قرد.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية؛ فقد شهدت محافظة أسيوط في مصر ظاهرة غريبة ونادرة؛ حيث وُلد ماعز برأس قرد؛ مما أثار الرعب بين الناس، كما أثار حالة من التساؤلات داخل القرية، حول السر وراء هذه الواقعة التي هي الأولى من نوعها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مخيفًا يُظهر الماعز حديثة الولادة التي تشبه رأسها رأس القرد؛ مما أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وحسبما نشرت صحيفة "الوطن"؛ فإن الماعز أنجبت اثنتين؛ واحدة منهما بحالة صحية جيدة ولونها أسود، أما الثانية فكان لونها بنيًّا ولها رأس مثل القرد.

وقال ملتقط الفيديو، ويدعى أحمد حسن، إنه وجد المولودة الثانية برأس قرد وكانت أمها تتحاشها وترفض رضاعتها خوفًا منها.

ولم يصدق "حسن" ما شاهده، قائلًا: إن الماعز الغريبة المولودة كان "شكلها مرعبًا جدًّا، بعيون بارزة؛ لكنها كانت تقف وتتحرك ببطء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ساعات من ولادتها، نفقت الصغيرة بسبب "العيوب الخلقية المتعددة في الرأس".

ونقل موقع "فيتو" المصري عن الطبيب البيطري محمد فتحي، قوله: إن "هناك العديد من الحالات التي تندرج في معظم الأحيان تحت بند تشوهات الأجنة"؛ مشيرًا إلى "أسباب عديدة تؤدي إلى مثل هذه الحالة، ومنها التلوث الخارجي، أو إعطاء بعض الأدوية أثناء الحمل دون استشارة طبية أو أدوية خاطئة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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