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الأردن.. لقاح «فايزر» يتسبب بحالة من الفوضى

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الأردن.. لقاح «فايزر» يتسبب بحالة من الفوضى الأردن.. لقاح «فايزر» يتسبب بحالة من الفوضى

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شهدت قاعة نادي اتحاد الرمثا في محافظة إربد الأردنية، المخصصة لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا فوضى عارمة، استدعت تدخل قوات الدرك لتنظيم الدور.

وقالت مديرة مديرية الصحة في الرمثا اخلاص السعد إن «المركز شهد توافد عشرات المواطنين المتخلفين عن مواعدهم السابقة بعد أن علموا أن اللقاح المتوفر اليوم هو»فايزر«.

وأوضحت أن «أغلب المتوافدين إلى المركز هم من سائقي الشاحنات الذين يفضلون تلقي لقاح»فايزر«لكي لا يواجهوا أي مشاكل عند انتقالهم إلى دول مجاورة التي لا تعتمد بعض أنواع اللقاحات الممنوحة في الأردن».

المصرى اليوم

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