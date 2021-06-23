أخبار عاجلة

شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم -
بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم -
شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان -
عضّت المضيفة.. طاقم طائرة أمريكية يربط مسافرة بشريط لاصق في مقعدها -
"القرني" أستاذ دكتور بجامعة المؤسس -
جدة.. 11,898 جولة ميدانية تغلق 52 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية -
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟ -
من اليوم.. غرامة الـ200 ريال تنتظر مخالفي رمي المخلفات في شوارع محايل عسير -
المياه الوطنية تدمج قطاعين تحت مظلتها.. وانتهاء توحيد قطاع التوزيع بنهاية 2021 -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة .. صلاح محسن بديلًا لـ طاهر وراحة لـ ديانج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة طباخ بقاعة أفراح بالعراق.. انزلقت قدمه وسقط في قِدر حساء ضخم

Print
وفاة طباخ بقاعة أفراح بالعراق.. انزلقت قدمه وسقط في قِدر حساء ضخم وفاة طباخ بقاعة أفراح بالعراق.. انزلقت قدمه وسقط في قِدر حساء ضخم
بعد أيام من نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة

وفاة طباخ بقاعة أفراح بالعراق.. انزلقت قدمه وسقط في قِدر حساء ضخم

لَقِيَ طباخ عراقي في أحد المطابخ التابعة لقاعة للأفراح والمناسبات، في إقليم كردستان العراق، حتفه بعد انزلاق قدميه، وسقوطه في قِدر ضخم مملوء بالحساء شديد الحرارة؛ حيث تم نقله لأحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج من الحروق البليغة.

وبعد عدة أيام من محاولة إنقاذ حياته ومعالجة حروقه وجروحه، فارَقَ الحياة يوم الاثنين، متأثرًا بالجروح البليغة في جسده، والتي بلغت نسبتها نحو 70%؛ وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

ووفق ما نقلته "البيان" الإماراتية اليوم، يبلغ الطباخ من العمر 25 عامًا، وهو متزوج ولديه 3 أطفال أصغرهم رضيع يبلغ 6 أشهر.

وفي تفاصيل الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم الأسبوع الماضي، بحسب الجهات الصحية والأمنية المحلية في المنطقة؛ فإن الضحية كان يعد وجبات عشاء لضيوف حفلة عرس في القاعة التي يعمل بها، وأثناء انهماكه في إعداد الطعام وقع في قدر حساء ساخن.

وفجّرت الحادثة الغريبة حزنًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي الكردية والعراقية؛ حيث شدد العديد من المعلقين على ضرورة مضاعفة ومراعاة إجراءات الوقاية داخل المطاعم والمطابخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم

شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم

بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم

بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم

شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان

شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان

عضّت المضيفة.. طاقم طائرة أمريكية يربط مسافرة بشريط لاصق في مقعدها

عضّت المضيفة.. طاقم طائرة أمريكية يربط مسافرة بشريط لاصق في مقعدها