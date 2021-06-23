سفارة المملكة بنيوزيلندا: حالة كورونا ترفع الطوارئ بمدينة ويلنجتون

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لمواطن أسترالي.. ودعت إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة

نوّه الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية لدى نيوزيلندا، أنه تمّ رفع حالة الطوارئ بمدينة ويلنجتون للدرجة الثانية ابتداءً من السادسة مساء اليوم الأربعاء.

وطالبت السفارة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة النيوزيلندية، حيث تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة لمواطن أسترالي قادم من سيدني خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو، وطالبت الوزارة المواطنين الذين كانوا قريبين أو موجودين في مكان اكتشاف الإصابة سرعة إبلاغ الجهات المختصة والتوجه لمراكز الفحص والبدء بإجراءات العزل الصحي.

ولمزيد من التفاصيل يمكن التواصل على أرقام السفارة.