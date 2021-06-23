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شاهد.. خادم الحرمين يستقبل السلطان هيثم في قصر نيوم
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
عضّت المضيفة.. طاقم طائرة أمريكية يربط مسافرة بشريط لاصق في مقعدها
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
"القرني" أستاذ دكتور بجامعة المؤسس
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
جدة.. 11,898 جولة ميدانية تغلق 52 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
من اليوم.. غرامة الـ200 ريال تنتظر مخالفي رمي المخلفات في شوارع محايل عسير
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الأحد 11 يوليو 2021 01:45 مساءً
المياه الوطنية تدمج قطاعين تحت مظلتها.. وانتهاء توحيد قطاع التوزيع بنهاية 2021
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الأحد 11 يوليو 2021 01:42 مساءً
تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة .. صلاح محسن بديلًا لـ طاهر وراحة لـ ديانج
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الأحد 11 يوليو 2021 01:38 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
متظاهرون يضرمون النار في إطارات السيارات في الضفة الغربية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 23 يونيو 2021 09:12 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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