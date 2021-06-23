"بعوض ملقّح بالفياغرا تسرّب من مختبر ووهان".. خبر ساخر يغزو مواقع التواصل

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حظي بعشرات المشاركات ونشرته مواقع إلكترونية على أنه حقيقي ونسبته لـ"وكالات"

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا قد تسرّب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات" في الصين.

لكن ووفق "الحرة" هذا الخبر لا يمت إلى الواقع بصلة، ومصدره موقع ساخر، بحسب خدمة تقصي الحقائق في "فرانس برس".

يتضمن المنشور صورة لمقال عنوانه بالإنجليزية "ووهان: هروب آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا من مختبر شديد الحراسة".

وجاء في التعليق المرافق له "اختراق أمني لمختبر ووهان الصيني ينتج عنه هروب آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا.. لدغة البعوض ليست ضارّة لكن تأثيرها يدوم لمدة يومين تصحبها أعراض زيادة الرغبة الجنسية".

حظي الخبر بعشرات المشاركات في صفحات عدّة على مواقع التواصل، كما نشرته مواقع إلكترونية عدة على أنه حقيقي ونسبته لـ"وكالات".

وأرشد بحث خدمة تقصي الحقائق، عن العنوان باللغة الإنجليزية إلى المقال منشور على موقع "وورلد نيوز ديلي ريبورت" الساخر، أي أن الخبر هو من نسج خيال محرري الموقع.