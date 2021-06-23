"أسترازينيكا" تعلن فعالية لقاحها للوقاية من المتحورين "دلتا" و"كابا"

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ضمن جهود مكافحة "كورونا" عالمياً ومحاولة السيطرة على الفيروس

أعلنت شركة أسترازينيكا فعالية لقاحها الواقي من مرض كوفيد-19 في الوقاية من المتحورين دلتا وكابا اللذين ظهرا للمرة الأولى في الهند.

وأشار بيان الشركة إلى دراسة أعدّتها جامعة أكسفورد ودرست قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد المتحورين دلتا وكابا.

وبحسب "روسيا اليوم" أظهر تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاحَي فايزر وأسترازينيكا يوفران حماية فائقة بنسبة تتجاوز 90 بالمئة من دخول المستشفى بسبب المتحور دلتا.

وقالت الشركة إن نتائج دراسة أكسفورد الأخيرة استندت إلى تحليل أجرته الهيئة في الآونة الأخيرة.

وكان كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية قد قال، الجمعة، إن المتحور دلتا في طريقه ليصبح نسخة كوفيد-19 السائدة عالمياً.