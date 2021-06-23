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الليلة.. 4 مواجهات حاسمة في الجولة الثالثة لمجموعات اليورو

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الليلة.. 4 مواجهات حاسمة في الجولة الثالثة لمجموعات اليورو الليلة.. 4 مواجهات حاسمة في الجولة الثالثة لمجموعات اليورو
نزهة للألمان أمام المجر وملحمة محفوفة بالمخاطر بين البرتغال وفرنسا

الليلة.. 4 مواجهات حاسمة في الجولة الثالثة لمجموعات اليورو

تتواصل منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وستكون مباريات اليوم الأربعاء، مصحوبة بالإثارة والندية.

ويلعب منتخب سلوفاكيا مع إسبانيا، وبولندا مع السويد لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما يواجه الألماني نظيره المجري، ويقابل المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي في ختام مباريات المجموعة السادسة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، حسب توقيت مكة المكرمة:

سلوفاكيا × إسبانيا- الساعة السابعة مساء.

بولندا × السويد- الساعة السابعة مساء.

ألمانيا × المجر- الساعة العاشرة مساء.

فرنسا × البرتغال- الساعة العاشرة مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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